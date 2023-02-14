Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
11 000 сайтов на WordPress оказались заражены рекламным вредоносом
Она позволяет злоумышленникам заработать на рекламе
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Тысячи сайтов WordPress были заражены неизвестным вариантом вредоносной программы, обнаружили исследователи кибербезопасности из компании Sucuri. Вредоносная программа перенаправляла посетителей на другой сайт, где загружалась реклама, размещенная на платформе Google Ads, принося прибыль владельцам сайта.

реклама

Команда Sucuri обнаружила, что неизвестному субъекту угрозы удалось скомпрометировать почти 11 000 сайтов на базе WordPress.

WordPress - это самая популярная в мире платформа для хостинга сайтов, которая в целом воспринимается как безопасная. Однако она также предлагает бесчисленное количество плагинов WordPress, некоторые из которых содержат уязвимости. Хотя исследователи не смогли точно определить уязвимость, использованную для доставки этой вредоносной программы, они предполагают, что создатели угрозы автоматизировали этот процесс и, вероятно, использовали все известные, непропатченные недостатки, которые им удалось найти.

Принцип действия вредоносной программы прост: когда люди посещают зараженные сайты, они перенаправляются на другой сайт Q&A, на котором загружается реклама, размещенная на Google Ads. Таким образом, Google заставляет владельцев рекламных кампаний платить за просмотры, не подозревая, что эти просмотры на самом деле являются мошенническими.

Sucuri отслеживает подобные кампании уже несколько месяцев. В конце ноября прошлого года исследователи заметили аналогичную кампанию, которая заразила около 15 000 сайтов WordPress. Разница между этими двумя кампаниями заключается в том, что в прошлогодней кампании злоумышленники не потрудились скрыть вредоносное ПО. На самом деле, они делали всё наоборот, устанавливая более 100 вредоносных файлов на каждый сайт.

Однако в новой кампании злоумышленники приложили все усилия, чтобы скрыть существование вредоносной программы, говорят исследователи. Они также сделали вредоносное ПО несколько более устойчивым к контрмерам, сохраняя его на сайтах в течение более длительного времени.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

По словам исследователей, для защиты от подобных атак лучше всего поддерживать сайт и все плагины в актуальном состоянии, а также обеспечить безопасность панели wp-admin с помощью надежного пароля и многофакторной аутентификации. Те, кто уже заразился, должны изменить все пароли точек доступа и разместить сайт за брандмауэром.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вирус #wordpress #заражение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вирус Hook позволяет захватывать и шпионить за устройствами Android в реальном времени
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
33
У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
15
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
4
Российский истребитель Су-35С во время патрулирования уничтожил самолет ВСУ
2
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
6
Самолёт Пригожина сбили над Бахмутом – пилоту Су-24 удалось посадить горящий борт на российскую базу
7
Dead Island 2 отправилась в печать и выйдет на неделю раньше
+
Украинские солдаты придумали новый способ борьбы с российскими дронами – бойцы РФ готовят свой ответ
4
Якутский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу 2 иностранных наемников на СВО и показал видео
9
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
8
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3
В Великобритании подозревают Иран в участившихся поставках в Россию своих беспилотников
5
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
17
Почему «проблема аэродромов» мешает США отправлять истребители на Украину
4
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
40
Создатели Star Wars Jedi Survivor объяснили, почему обойдёт PS4 и Xbox One стороной
+
Части ВСУ потеряли Красную Гору и теперь отрезаны от основных сил, что грозит тотальным уничтожением
9
Польша отправила Украине 250 советских танков Т-72 и продолжает военные поставки
18

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
4
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
97
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
71
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
15
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
42
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
15
Как шпионят китайские воздушные шары - выводим их на чистую воду и разбираемся по-серьезному
2
Вслед за США: Киев заявил, что ВС РФ запускает "боевые воздушные шары" способные истощить ПВО страны
6
Что будет с Xbox, когда сделка с Activision Blizzard сорвется
24

Сейчас обсуждают

terenty79
22:28
одкб это дохлятина. его по факту и нет.
В ОДКБ заявили об отсутствии необходимости в привлечении альянса к СВО
Jangirkhan Fayzullin
22:28
Договорится с Катаром, с Туркменией - выбор есть. А у России выбора нет - Китай, Пакистан да и то со скидкой. Вот и Япония уже отказалась от российского сырья - круг клиентов стремительно сужается...
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
Владимир Платонов
22:28
Хех, пока наш танк будет целится по оптике, его уже прикроют выстрелом рассчитанным электроникой
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
Евгений Архипов
22:27
Ты комп обновляешь, а не берёшь новый каждые 7-15 лет, судя потому что ты через одноклассники зашёл я бы не сказал.
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
виктор
22:22
Верим и что?
Россияне проломили вторую линию обороны ВСУ и "катком" движутся в направлении Красного Лимана
motorocker1977
22:21
Пердуны гейропейские приуныли, пепел одичалого танкиста, для трансплантации на органы не подойдет.
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
виктор
22:21
А ты что хочешь, чтоб мы все визжали : все пропало. Хрен тебе. Будь ты хоть хрюкалка, хоть паникер.
Россияне проломили вторую линию обороны ВСУ и "катком" движутся в направлении Красного Лимана
Jangirkhan Fayzullin
22:21
А индусы продадут своим английским и американским партнёрам 🤣🤣🤣
«Ростех» планирует поделиться секретными технологиями танка Т-14 «Армата» с Индией
terenty79
22:20
на фотографии, либо птур метис, либо фагот. они конечно весьма пробивные птуры, но сейчас они являются , лишь вещью, с названием -погибни героем, пока в танк целишься. этой фиговиной нужно пока ракета...
«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»
Олег
22:18
Так уже блокировали же гугл)) Любой сервис гугл работал и ютуб и все остальное, зато без впн нельзя было зайти на яндекс и еще массу российских сайтов. Потом поь тихому все вернули обратно))
Скоро сервисы Google перестанут работать в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем