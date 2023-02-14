Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Аналитик рынка Filbfilb: В скором времени нас ждёт ещё одно бычье крипто ралли
Биткоин снова может показать"иксы"
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Подкаст Cointelegraph "Секреты криптотрейдинга" выпустил свой пятый эпизод с участием Filbfilb, криптовалютного аналитика и трейдера, популярного в Crypto Twitter. Криптовалютное комьюнити пережило несколько бычьих и медвежьих рынков с тех пор, как в 2009 году в отрасли появился биткоин (BTC). Каждый всеобъемлющий крипто-бычий и медвежий рынок в основном зависел от ценового действия и рыночных циклов биткоина, что вполне логично, учитывая, что BTC является крупнейшим и наиболее устоявшимся крипто-активом. Filbfilb считает, что криптоиндустрию ждёт ещё один значительный бычий рынок.

реклама

"Я думаю, что всегда будут бычьи и медвежьи рынки", - сказал Филбфилб, отвечая на вопрос о том, будет ли биткоин и дальше переживать бычьи и медвежьи циклы. "На каждом рынке по той или иной причине продолжают существовать бычьи и медвежьи циклы", - продолжил он, добавив: "Я считаю, что у нас есть бензин в баке, чтобы провести ещё один взлёт" и далее подробно изложил обоснование своего мнения. Он, однако, поделился своими сомнениями относительно возможной продолжительности бычьего цикла, указав на то, что максимумы биткоина со временем становятся все менее впечатляющими, согласно логарифмическому графику. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюта #биткоин #bitcoin
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Неизвестный счастливчик заработал на продаже 412 Биткоинов $9.5 млн - инвестор ждал 11 лет
Биткоин неожиданно пошёл вниз – быки теряют контроль, а медведи и Киты берут рынок под контроль
Криптовалютный проект Black выпустит анонимную виртуальную карту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
15
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
4
Российский истребитель Су-35С во время патрулирования уничтожил самолет ВСУ
2
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
6
Самолёт Пригожина сбили над Бахмутом – пилоту Су-24 удалось посадить горящий борт на российскую базу
7
Dead Island 2 отправилась в печать и выйдет на неделю раньше
+
Украинские солдаты придумали новый способ борьбы с российскими дронами – бойцы РФ готовят свой ответ
4
Якутский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу 2 иностранных наемников на СВО и показал видео
9
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
8
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3
В Великобритании подозревают Иран в участившихся поставках в Россию своих беспилотников
5
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
17
Почему «проблема аэродромов» мешает США отправлять истребители на Украину
4
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
40
Создатели Star Wars Jedi Survivor объяснили, почему обойдёт PS4 и Xbox One стороной
+
Части ВСУ потеряли Красную Гору и теперь отрезаны от основных сил, что грозит тотальным уничтожением
9
Польша отправила Украине 250 советских танков Т-72 и продолжает военные поставки
18
The Verge: RGB подсветка для Steam Deck портит материнскую плату
2
Fallout в кармане – игру перенесли на мобильную платформу нетронутой
1

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
4
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
71
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
15
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
42
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
15
Как шпионят китайские воздушные шары - выводим их на чистую воду и разбираемся по-серьезному
2
Вслед за США: Киев заявил, что ВС РФ запускает "боевые воздушные шары" способные истощить ПВО страны
6
Что будет с Xbox, когда сделка с Activision Blizzard сорвется
24
Почему в мире не хватает микрочипов
7

Сейчас обсуждают

terenty79
22:28
одкб это дохлятина. его по факту и нет.
В ОДКБ заявили об отсутствии необходимости в привлечении альянса к СВО
help
22:28
еще не вечер...
Скоро сервисы Google перестанут работать в России
Вячеслав Ташпулатов
22:28
У меня logitech hero, уже третий год всё отлично
Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
Jangirkhan Fayzullin
22:28
Договорится с Катаром, с Туркменией - выбор есть. А у России выбора нет - Китай, Пакистан да и то со скидкой. Вот и Япония уже отказалась от российского сырья - круг клиентов стремительно сужается...
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
Владимир Платонов
22:28
Хех, пока наш танк будет целится по оптике, его уже прикроют выстрелом рассчитанным электроникой
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
Вячеслав Ташпулатов
22:27
Она проводная ?
Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
Евгений Архипов
22:27
Ты комп обновляешь, а не берёшь новый каждые 7-15 лет, судя потому что ты через одноклассники зашёл я бы не сказал.
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
terenty79
22:26
толку от этих самолетов, в этом СВО=0. они все равно летать не будут, так как там зона поражения пво, и это зона все больше и больше средствами пво насыщается. Воздушные шары пускай запускают, или ан-...
Дополнительные новейшие истребители МиГ-35 поступят в войска в ближайшие годы
terenty79
22:23
никогда больше 4г мыши не куплю. 1.5 месяца и даблкликать начала. помойный произхводитель, и софт платный.
Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
vitosol
22:22
Там больше и НЕ надо.
В России появилась «М ОС» — Linux-дистрибутив для московских школ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем