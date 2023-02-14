Биткоин снова может показать"иксы"

Подкаст Cointelegraph "Секреты криптотрейдинга" выпустил свой пятый эпизод с участием Filbfilb, криптовалютного аналитика и трейдера, популярного в Crypto Twitter. Криптовалютное комьюнити пережило несколько бычьих и медвежьих рынков с тех пор, как в 2009 году в отрасли появился биткоин (BTC). Каждый всеобъемлющий крипто-бычий и медвежий рынок в основном зависел от ценового действия и рыночных циклов биткоина, что вполне логично, учитывая, что BTC является крупнейшим и наиболее устоявшимся крипто-активом. Filbfilb считает, что криптоиндустрию ждёт ещё один значительный бычий рынок.

реклама

"Я думаю, что всегда будут бычьи и медвежьи рынки", - сказал Филбфилб, отвечая на вопрос о том, будет ли биткоин и дальше переживать бычьи и медвежьи циклы. "На каждом рынке по той или иной причине продолжают существовать бычьи и медвежьи циклы", - продолжил он, добавив: "Я считаю, что у нас есть бензин в баке, чтобы провести ещё один взлёт" и далее подробно изложил обоснование своего мнения. Он, однако, поделился своими сомнениями относительно возможной продолжительности бычьего цикла, указав на то, что максимумы биткоина со временем становятся все менее впечатляющими, согласно логарифмическому графику.