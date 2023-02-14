Хотя я уверен, что Microsoft хотела бы стать лидером рынка в другой категории, Bing необязательно должен превзойти Google, чтобы считаться успешным. Поисковики - это огромная индустрия - более полу триллиона долларов в год. Microsoft может откусить относительно небольшой кусок от доли Google и заработать довольно много денег.
Малые достижения, большие доходы
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Во время недавнего звонка инвесторам компания Microsoft обсудила возможности для бизнеса, созданные новым Bing и новым Edge, которые работают на основе искусственного интеллекта. Презентация включала прогнозы и заявления исполнительного вице-президента и финансового директора Эми Худ, вице-президента и финансового директора Фила Окендена и вице-президента по связям с инвесторами Бретта Эверсена.
Они проиллюстрировали возможности роста для Bing, которые отчасти обусловлены огромными размерами поисковой индустрии.Новые пользователи, более высокая вовлеченность и увеличение рекламных ставок будут способствовать росту доходов. "Объём цифровой рекламы составляет более полу триллиона долларов, и в этом объеме около 40% приходится на поисковую рекламу. Каждый один пункт прироста доли на рынке поисковой рекламы - это возможность получения $2 млрд дохода для нашего рекламного бизнеса", - сказал ОкенденПо данным Statcounter, доля Bing на рынке поисковой рекламы составляет чуть более 3%. Google занимает почти 93% рынка. Шансы на то, что Bing преодолеет разрыв в 89%, довольно малы, но это и не должно быть целью Microsoft. Если бы Microsoft удалось украсть всего несколько процентных пунктов доли рынка, это принесло бы миллиарды долларов дохода каждый год.
Судя по тому интересу, который мы наблюдаем к новому Bing всего за первую неделю после анонса новой поисковой системы, вполне возможно, что Microsoft сможет добиться значительного увеличения как доли рынка, так и доходов. "Сегодня наша доля на рынке поисковой рекламы приходится в основном на ПК с операционной системой Windows, и именно там мы ожидаем увидеть первые преимущества от роста объёма и скорости", - сказал Окенден. "У нас есть возможность роста на международных рынках, поскольку большие языковые модели позволяют лучше переводить и лучше понимать содержание местного рынка".
А где отдача?
Хотя ChatGPT вызвал большой интерес у публики, в настоящее время он не приносит прибыли. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сказал, что каждый раз, когда кто-то задает вопрос ChatGPT, он в среднем получает один цент. Том Голдштейн, доцент Университета Мэриленда, подсчитал, что ежемесячное обслуживание ChatGPT обходится OpenAI примерно в 3 миллиона долларов.Open AI придется в какой-то момент найти способ монетизировать ChatGPT. Bing может стать частью этого решения. Если Microsoft зарабатывает 2 миллиарда долларов в год за каждый пункт, который она получает на рынке поиска, а ChatGPT от OpenAI помогает Microsoft получить долю рынка, кажется разумным, что обе стороны могут получить финансовую выгоду. Добавьте к этому тот факт, что Microsoft является эксклюзивным поставщиком облачных технологий для ChatGPT, и вы получите жизнеспособный способ финансирования усилий OpenAI по созданию чатботов.