О недавно обновленном Bing от Microsoft говорят во всём технологическом мире, но поисковая система все еще находится на расстоянии светового года от лидера поискового рынка Google. Так ли это плохо? Нужно ли Microsoft что-то менять? Ответы могут вас удивить.

Хотя я уверен, что Microsoft хотела бы стать лидером рынка в другой категории, Bing необязательно должен превзойти Google, чтобы считаться успешным. Поисковики - это огромная индустрия - более полу триллиона долларов в год. Microsoft может откусить относительно небольшой кусок от доли Google и заработать довольно много денег.

Малые достижения, большие доходы

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Во время недавнего звонка инвесторам компания Microsoft обсудила возможности для бизнеса, созданные новым Bing и новым Edge, которые работают на основе искусственного интеллекта. Презентация включала прогнозы и заявления исполнительного вице-президента и финансового директора Эми Худ, вице-президента и финансового директора Фила Окендена и вице-президента по связям с инвесторами Бретта Эверсена.

Они проиллюстрировали возможности роста для Bing, которые отчасти обусловлены огромными размерами поисковой индустрии. Новые пользователи, более высокая вовлеченность и увеличение рекламных ставок будут способствовать росту доходов. "Объём цифровой рекламы составляет более полу триллиона долларов, и в этом объеме около 40% приходится на поисковую рекламу. Каждый один пункт прироста доли на рынке поисковой рекламы - это возможность получения $2 млрд дохода для нашего рекламного бизнеса", - сказал Окенден По данным Statcounter, доля Bing на рынке поисковой рекламы составляет чуть более 3%. Google занимает почти 93% рынка. Шансы на то, что Bing преодолеет разрыв в 89%, довольно малы, но это и не должно быть целью Microsoft. Если бы Microsoft удалось украсть всего несколько процентных пунктов доли рынка, это принесло бы миллиарды долларов дохода каждый год.

Судя по тому интересу, который мы наблюдаем к новому Bing всего за первую неделю после анонса новой поисковой системы, вполне возможно, что Microsoft сможет добиться значительного увеличения как доли рынка, так и доходов. "Сегодня наша доля на рынке поисковой рекламы приходится в основном на ПК с операционной системой Windows, и именно там мы ожидаем увидеть первые преимущества от роста объёма и скорости", - сказал Окенден. "У нас есть возможность роста на международных рынках, поскольку большие языковые модели позволяют лучше переводить и лучше понимать содержание местного рынка".

А где отдача?

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Хотя ChatGPT вызвал большой интерес у публики, в настоящее время он не приносит прибыли. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сказал, что каждый раз, когда кто-то задает вопрос ChatGPT, он в среднем получает один цент. Том Голдштейн, доцент Университета Мэриленда, подсчитал, что ежемесячное обслуживание ChatGPT обходится OpenAI примерно в 3 миллиона долларов. Open AI придется в какой-то момент найти способ монетизировать ChatGPT. Bing может стать частью этого решения. Если Microsoft зарабатывает 2 миллиарда долларов в год за каждый пункт, который она получает на рынке поиска, а ChatGPT от OpenAI помогает Microsoft получить долю рынка, кажется разумным, что обе стороны могут получить финансовую выгоду. Добавьте к этому тот факт, что Microsoft является эксклюзивным поставщиком облачных технологий для ChatGPT, и вы получите жизнеспособный способ финансирования усилий OpenAI по созданию чатботов.