Искусственный интеллект недавно управлял учебным самолетом Lockheed Martin VISTA X-62A в течение более 17 часов. VISTA (что расшифровывается как Variable In-flight Simulation Test Aircraft) может использовать программное обеспечение для имитации характеристик других самолетов. В данном случае он имитировал пилота-человека.
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Полет проходил во время испытаний в декабре. Это первый случай использования искусственного интеллекта на тактическом самолете, говорят в Lockheed. Цель состоит в том, чтобы использовать эту платформу для испытания конструкций самолетов, которые могут летать автономно.
"VISTA позволит нам параллельно разрабатывать и испытывать передовые методы искусственного интеллекта с новыми конструкциями беспилотных летательных аппаратов", - сказал в своем заявлении директор школы летчиков-испытателей ВВС США (USAF TPS) доктор М. Кристофер Коттинг. "Такой подход, в сочетании с целенаправленным тестированием новых систем транспортных средств по мере их производства, позволит быстро усовершенствовать автономность для беспилотных платформ и обеспечить тактически значимые возможности для наших бойцов".
Подразделение компании Lockheed skunk works совместно с компанией Calspan создало VISTA для TPS ВВС США на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. Помимо прочего, программа VISTA использовалась для разработки виртуального головного дисплея и системы голосового ввода команд для F-35 Lightning II.
Недавно ВВС США модернизировали VISTA X-62A с помощью алгоритма следования модели (MFA) и системы автономного управления моделированием (SACS) компании Lockheed. При интеграции эти системы помогают VISTA проводить передовые летные испытания, в которых используются автономность и искусственный интеллект.