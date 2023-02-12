Платон Маматов, ушедший добровольцем на специальную военную операцию, дал несколько советов тем, кто потенциально может оказаться на полях сражений. Боец из Екатеринбурга провёл в зоне СВО более трёх месяцев, приобрёл боевой опыт и решил поделится им и своими наблюдениями.
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Первое, что необходимо незамедлительно начать при подготовке к отправке на СВО, считает Платон, это занятия спортом. "Запишитесь в спортзал, научитесь работать с тяжёлыми весами, укрепите спину. Также необходимо включить в свой распорядок дня утренние пробежки для повышения выносливости. Я видел, как многие срывали спину, копая окоп. Также несколько ребят погибли, потому что не носили бронежилет т.к. им было тяжело", - говорит военнослужащий.
Второе, что необходимо, это научиться жить в мужском коллективе. "Вам придётся уживаться с людьми разного возраста, характера, национальности и уровня интеллекта. Вы будете есть из одного котла, вместе копать окоп и спать в одном блиндаже. Нужно уметь находить с людьми общий язык и идти на компромиссы. Не знаю где этому могут научить, только в жизни", - считает Платон.
Третий совет - умейте справляться со стрессом. "Ваша жизнь всегда будет в опасности, вы то и дело будете слышать рвущиеся рядом снаряды, будете плохо спать, это вызывает сильнейший стресс. Необходимо этот стресс уметь сдерживать. Многим помогает религия и психотерапия, но лично мне помогает вера в свои собственные силы и уверенность в товарищах", - поделился своими мыслями ветеран.
Совет четвёртый - научитесь оказывать первую медицинскую помощь. Как товарищам, так и себе самому. Важно научиться правильно применять кровоостанавливающие турникеты, жгуты, бинты, делать повязки, разбираться в лекарственных препаратах (особенно обезболивающих). Пройдите базовые курсы военно-медицинской подготовки или хотя бы оказания первой помощи. Если в вашем городе таких курсов нет, то изучите соответствующий материал на YouTube или других интернет-источниках. Также не забудьте собрать аптечку, ведь необходимые медикаменты вам могут не выдать на месте.
Пятый совет. Научитесь жить и работать в полевых условиях. Необходимо уметь строить шалаши, вязать узлы, уметь добывать питьевую воду и еду, разводить огонь из подручных средств. Запомните, лучше чем вы сами о вас никто не позаботится.