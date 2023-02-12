Бойцы западного военного округа сообщают об использовании в зоне СВО вооружёнными силами Украины новых образцов противопехотных и противотанковых мин, полученных Киевом, предположительно, в составе последнего пакета военной помощи стран Запада.
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"Какие-то новые мины разбрасывают, мы таких раньше не видели, бойцы, которые здесь уже довольно давно тоже таких не припоминают. Ждём, что сапёры скажут", — поделился информацией с изданием РИА Новости разведчик, находящийся на кременском участке фронта.
Сообщается, что установку мин производят с помощью специальных устройств постановки минно-взрывных заграждений дистанционным способом. При таком виде минирования мины расположены в кассетных снарядах и могут быть установлены сразу на большую площадь местности. Из-за того, что минируется большая территория, этот способ несёт опасность не только для военнослужащих ВС РФ, но и для мирного населения. Так, ранее сообщалось, что в Херсонской области на мине подорвались дети.