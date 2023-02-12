Стоит монитор недёшево, но характеристики впечатляющие

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Samsung пополнила линейку игровых Mini-LED мониторов Odyssey Neo моделью с диагональю 43 дюйма. Это первый плоский Mini-LED монитор компании, и, судя по всему, также первый 43-дюймовый монитор в серии Odyssey.

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Он оснащен панелью VA с разрешением 4k (3840 x 2160), частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и, использует множество зон Mini-LED светодиодной подсветкой. Монитор имеет сертификат DisplayHDR 600, что означает пиковую hdr-яркость 600 нит. При использовании sdr-контента яркость повышается до 400 нит, а благодаря матовому покрытию экрана у вас не возникнет проблем с отражениями.

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Монитор теперь доступен в для заказа. За 1399 евро вы можете заказать его на сайте компании Samsung, а до 26 февраля вы получите в подарок саундбар: Compact All-in-one S-series Soundbar (отдельно стоит 349 евро). С апреля монитор будет продаваться и в других интернет-магазинах.