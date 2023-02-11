Армия России переходит от экспансии (расширения) и удержания территорий к уничтожению войск противника. В будущем это должно упростить продвижение ВС РФ в зоне конфликта. Такой вывод сделал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
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"Российские войска поменяли тактику. Прежде ВС РФ старались захватить и удержать как можно большую территорию с административными центрами. Затем эти территории необходимо было защитить т.е. вести боевые действия по обороне. И лишь потом войска ВС РФ принимались за уничтожение отрядов противника. Но если территория взята под контроль, а противник не уничтожен, то, логично предположить, что он всеми силами будет стараться эту территорию вернуть обратно под свой контроль. Поэтому военное управление российской армии решило прежде наносить обескровливающие удары по армию неприятеля, тогда с лёгкостью берется вся территория", — заявил Сергей Марков.
ВС РФ уже применяют данную тактику, и при чём довольно успешно. "До этого ВСУ наступали, но Соледар и Бахмут дали понять, что произошел перелом. Сейчас уже наступают российские войска, а ВСУ отступает. Зеленский стремится не допустить этого перелома, туда отправляют всё новые и новые войска. Бахмут приобрёл стратегическое значение. Украинские войска, которые должны была идти на Херсон, а затем в контрнаступление — видимо, никуда не пошли во многом потому, что были повержены под Соледаром и Бахмутом», — объяснил эксперт.