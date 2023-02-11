ВС РФ должны уничтожать всё западное оружие, как только оно прибудет на Украину

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Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации заявил о том, что Вооружённые Силы России должны уничтожать всё передаваемое странами Запада вооружение, непосредственно когда оно прибудет на Украину. Для достижения этой задачи необходимо направить усилия на вывод из строя железнодорожных путей и других логистических элементов. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможностях использования ВСУ дальнобойных ракет, обещанных странами Запада Киеву, для нанесения ударов по территории Крымского полуострова.

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"Ситуация действительно серьёзная, нам требуется реорганизоваться и уничтожать новые поставки вооружения непосредственно при появлении их на территории Украины. Необходимо направить усилия на разрушение железнодорожных путей сообщения", —рассказал сенатор. В случае, если эти меры выполнены не будут, ВСУ смогут использовать ракеты для совершения ударов по территории Крыма.

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Сенатор также заявил, что военное управление Украины понимает, что они не смогут добиться возвращения Крыма. «А значит, вероятно, будут работать исходя из принципа "не вашим - не нашим“ — осуществлять массированный ракетный обстрел полуострова".