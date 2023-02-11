Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации заявил о том, что Вооружённые Силы России должны уничтожать всё передаваемое странами Запада вооружение, непосредственно когда оно прибудет на Украину. Для достижения этой задачи необходимо направить усилия на вывод из строя железнодорожных путей и других логистических элементов. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможностях использования ВСУ дальнобойных ракет, обещанных странами Запада Киеву, для нанесения ударов по территории Крымского полуострова.
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"Ситуация действительно серьёзная, нам требуется реорганизоваться и уничтожать новые поставки вооружения непосредственно при появлении их на территории Украины. Необходимо направить усилия на разрушение железнодорожных путей сообщения", —рассказал сенатор. В случае, если эти меры выполнены не будут, ВСУ смогут использовать ракеты для совершения ударов по территории Крыма.
Сенатор также заявил, что военное управление Украины понимает, что они не смогут добиться возвращения Крыма. «А значит, вероятно, будут работать исходя из принципа "не вашим - не нашим“ — осуществлять массированный ракетный обстрел полуострова".