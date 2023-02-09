По словам редактора Chiphell, nApoleon, процессоры Intel Xeon для рабочих станций, похоже, не имеют фиксированного предела энергопотребления. Хотя он не упоминает конкретные SKU или конкретный сегмент, похоже, что заявление связано с процессорами Xeon W-3400, которые будут работать при стандартном TDP 350 Вт (PL1). Эти процессоры также будут иметь до 56 ядер, 112 потоков, высокую тактовую частоту и поддержку 8-канальной памяти.
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Утверждается, что по умолчанию процессоры Intel Sapphire Rapids Xeon Workstation могут потреблять около 600 Вт энергии, но разгон превращает их в печку. Все чипы Xeon Workstation "X" будут иметь разблокированный множитель и могут быть разогнаны, как любой другой процессор. При разгоне чипы могут потреблять до 700 Вт энергии и потреблять более 900 Вт в Cinebench R23. Это в два раза больше, чем потребляет флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, и это то, что должно насторожить пользователей.
Такой избыток мощности не только приведет к увеличению счетов, но и станет стрессом для материнских плат на чипсете Intel W790. Производителям материнских плат придется приложить дополнительные усилия для разработки VRM и охлаждения материнских плат с учетом такого уровня мощности. Следует рассмотреть возможность установки индивидуального контурного охлаждения для процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids Workstation, поскольку стандартные 360-мм AIO-кулеры могут не справиться с задачей.
Даже если это только предположения, мы должны помнить, что процессоры Intel Sapphire Rapids-SP с ограничением 350 Вт PL1 уже имеют MTP (максимальную турбо-мощность) 420 Вт, что эквивалентно видеокарте RTX 4090. Максимальное ограничение BIOS составляло 764 Вт, и эти чипы не только работали на более низких тактовых частотах, но и не имели поддержки разгона. Учитывая, что SKU W-3400 и W-2400 в основном полностью разблокированы и работают на более высоких тактовых частотах, можно ожидать и более высокой мощности.
Наконец, утверждается, что одноядерная производительность чипов Intel Xeon Workstation Sapphire Rapids находится на одном уровне с топовыми чипами 13-го поколения, так что, похоже, ядра Golden Cove работают очень хорошо, чего и следовало ожидать, если они работают на мощности более 500 Вт. На данный момент мы знаем, что Intel планирует официально представить линейку 15 февраля, а затем запустить её в марте.