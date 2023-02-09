Графические процессоры NVIDIA RTX Ada Workstation были замечены в драйвере, опубликованном MSI, который дает некоторое представление о будущих продуктах и идентификаторах устройств для ещё не выпущенных GPU. Всего в пакете драйверов перечислены четыре SKU, которые включают:
- NVIDIA_DEV.2730 = "NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU"
- NVIDIA_DEV.27BB = "NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU"
- NVIDIA_DEV.2838 = "NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU"
- NVIDIA_DEV.28B8 = "NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU"
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Это указывает на линейку RTX Workstation следующего поколения для ноутбуков, использующих архитектуру GPU Ada Lovelace. В настоящее время нет никакой информации, кроме идентификаторов устройств, но Videocardz предлагает спецификации этих чипов. Издание сообщает, что RTX 5000 Ada GPU может использовать графический процессор AD103 с 256-битным интерфейсом шины и 16 ГБ буфера памяти GDDR6, RTX 3500 может взять AD104 и 192-битный широкий интерфейс шины с общим буфером памяти 12 ГБ.
В GPU для рабочих станций RTX 3000 и RTX 2000 Ada Mobility могут использоваться графические процессоры AD106 и AD107 с конфигурацией памяти 8 ГБ 128-бит и 4/8 ГБ 128-бит соответственно. Их характеристики также могут быть аналогичны стандартным GPU RTX 40 Laptop, но с меньшими тактовыми частотами и более низким пределом энергопотребления. Это все, что мы можем ожидать, но кроме этого, графические процессоры для рабочих станций RTX Ada определенно будут использовать преимущества пакета драйверов Studio и обеспечат хороший прирост производительности по сравнению с существующими GPU Ampere.
Учитывая, что в ближайшие месяцы NVIDIA проведет множество мероприятий, таких как GDC и GTC, мы можем услышать о новых GPU для рабочих станций Ada во время одного из этих мероприятий.