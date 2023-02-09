Она может запасти в 4 раза больше энергии при той же массе

Исследователи из Иллинойского технологического института создали аккумулятор, в котором используется литий и окружающий его воздух (оксид лития), сообщается в публикации Science. Эта технология позволяет достичь в четыре раза более высокой плотности энергии по сравнению с обычными литий-ионными батареями. Пока неизвестно, будет ли технология внедрена на практике и когда это произойдет. В рассматриваемой батарее используется твердый электролит из керамики - полиэтиленоксида, который вступает в реакцию с наружным воздухом. По словам исследователей, реакция происходит с четырьмя электронами там, где в обычных условиях их было бы один или два.

реклама

Таким образом, на килограмм батареи теоретически может быть запасен киловатт-час или более, что, по словам исследователей, в четыре раза больше по сравнению с современными литий-ионными батареями. Конечная цель, кстати, еще более амбициозна, а именно достижение плотности энергии бензина, которая составляет 13 кВтч/кг. Батарея может пройти 1000 циклов зарядки с уменьшением энергоэффективности примерно на 5 процентов, без какого-либо негативного влияния на эффективность.