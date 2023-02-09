ЧВК "Вагнер" приобретает мировую известность. Тысячи добровольцев по всему миру стремятся присоединиться к прославленному боевому подразделению. Однако, недавно основатель "Вагнера", поделился информацией о том, что 10 миллионов американцев желают стать частью ЧВК «Вагнер».
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«После публикации промо-материалов ЧВК „Вагнер“, направленных на аудиторию США, мы получили 10 миллионов откликов от граждан США, выразивших желание вступить в ЧВК „Вагнер“. У каждого свои мотивы, но они объединены одной задачей - борьба против НАТО», — отметил Пригожин, отвечая почему завершился набор заключённых в состав ЧВК.
По словам главы ЧВК "Вагнер", на данный момент для вступления в "Вагнер" рассматривается около миллиона лиц, имеющих гражданство Соединённых Штатов. «Мы временно заморозили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будут соответствующие обращения из Госдепа США, будем набирать из американских», — ответил с иронией Пригожин.
Ранее сообщалось о приостановке набора осуждённых в ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Евгения Пригожина поделилась этим в своём канале в телеграм. Также основатель "Вагнера" сказал, что обязательства, которые были даны частной военной компанией в отношении бывших заключённых выполняются.