Компания Realme только что анонсировала новый смартфон Realme GT Neo 5, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 240 Вт. По данным GSMArena, это сделает его самым быстрозаряжаемым смартфоном на рынке, быстрее, чем 210 Вт, предлагаемые Redmi Note 12 Discovery Edition, и почти на 100 Вт быстрее, чем 150 Вт, предлагаемые устройствами OnePlus, такими как 10T. 240 Вт соответствует последним спецификациям мощности USB, объявленным USB-IF в 2021 году.
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Realme заявляет, что аккумулятор GT Neo 5 емкостью 4600 мАч может быть заряжен до 100% за девять с половиной минут благодаря зарядке мощностью 240 Вт. Если вам нужна частичная зарядка, новый телефон Realme может зарядится на 20% за 80 секунд, и на 50% - за четыре минуты.
Realme принадлежит BBK Electronics, той же компании, которая владеет Oppo и OnePlus. На выставке Mobile World Congress 2022 компания Oppo продемонстрировала решение для быстрой зарядки мощностью 240 Вт, которое, предположительно, используется в новом телефоне Realme. 240-ваттная быстрая зарядка еще не появилась в коммерческом телефоне Oppo или OnePlus.
Realme GT Neo 5 был анонсирован пока только для китайского рынка, где он будет продаваться в нескольких различных конфигурациях зарядки. Версия на 240 Вт, как и следовало ожидать, является более дорогой. Цены начинаются от 3 199 юаней (около $472) за 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Существует также версия с "более медленной" 150-ваттной зарядкой, хотя, что интересно, она имеет немного больший аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Модель с зарядкой 150 Вт начинается от 2 599 юаней (около $383) с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.