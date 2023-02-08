Дорогие NVMe-накопители Samsung быстро деградируют, и многие пользователи сообщают об ухудшении их состояния даже после незначительного использования.

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Владельцы высоко оценённых твердотельных накопителей M.2 сообщают о быстрой деградации, а некоторые пользователи отправляют свои 990 Pro обратно в Samsung. Что касается более старых моделей 980 Pro, то Samsung, по сообщениям, рекомендует владельцам обновить их до последней версии прошивки (через PC Gamer).

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Первым о проблеме сообщил автор Neowin Робби Хан, чей новый 990 Pro 2 ТБ упал до 94 процентов работоспособности при объеме записанных данных чуть более 4 ТБ. До выхода статьи Хан опубликовал результаты исследования на Reddit, где его встретили владельцы, озвучившие аналогичные проблемы.

Samsung признала наличие проблемы, но заявила, что пока не получала широкомасштабных жалоб. "Мы знаем об ограниченных сообщениях, касающихся этого вопроса, и в настоящее время изучаем этот вопрос, поскольку конфигурации пользователей различаются", - говорится в комментарии представителя по связям с общественностью Samsung.

Хан решил подать заявку в Samsung, чтобы разобраться с этим вопросом. Отправленная в компанию информация включала данные о состоянии и значениях чтения/записи диска с помощью программы CrystalDiskInfo, которая может считывать данные SMART, встроенные в большинство жестких дисков. Диск был отправлен в Samsung RMA, но впоследствии был возвращен, причем компания заявила, что не обнаружила никаких дефектов, а затем замолчала.

"Прочитав вашу статью, я решил проверить свой диск. Результаты ужасающие! 36% износа после записи менее 2 ТБ данных? @SamsungUK что происходит?" - написал в своём твиттере Нил Шофилд (@neilaschofield).

После публикации статьи в Neowin компания Samsung RMA предложила заменить и протестировать SSD, но на тот момент он уже был возвращен в магазин. Теперь другие владельцы сталкиваются с подобными случаями, включая автора ExtremeTech Райана Уитвама, чей 1 ТБ Samsung 990 Pro "упал" до 93 процентов работоспособности при объеме записанных данных чуть более 2 ТБ. У некоторых случаи были еще хуже, в том числе пользователь Twitter поделился, что его 2 ТБ 990 Pro показывает падение до 64 процентов "здоровья" при объеме записанных данных чуть более 2 ТБ.

Для твердотельного накопителя Samsung 980 Pro можно загрузить последнюю версию прошивки (5B2QGXA7) с сайта поддержки компании, что может решить проблему ухудшения работоспособности для некоторых пользователей. Но владельцы 990 Pro, которые, возможно, недавно купили SSD для обновления PS5 или ПК, все еще не имеют чёткого решения.

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