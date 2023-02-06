Помимо новой карты, Blizzard вносит изменения практически во все аспекты Overwatch 2 с введением третьего сезона игры. В блоге был представлен обзор основных изменений, которые произойдут в игре после обновления завтра, 7 февраля, но теперь в примечаниях к патчу появились все подробности.
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Основные изменения включают в себя уменьшение здоровья персонажей-танков в режимах без ролевой очереди, возвращение редактора мастерской, а также обновление системы пинга в игре.
В середине сезона уже вышло обновление, уменьшающее способность Турбосвина (Роудхога) убивать многих врагов одним выстрелом, а теперь эта корректировка коснулась и других персонажей-танков: разработчики уменьшили урон ультимейта Рейнхардта "Землетрясение" и немного увеличили время, на которое враги сбиваются с ног.
В остальном урон от фугасной мины Крысавчика (Junkrat) снизился со 120 до 100, Дзеньятта носит с собой больше патронов между перезарядками, ремкомплекты Бригитты теперь дают мгновенное исцеление за счет меньшего количества исцеления со временем, винтовка Солдата 76 менее подвержена отдаче, а у Роковой Вдовы немного меньше здоровья - с прежних 200 хп до 175.
Заметки также посвящены особенностям улучшения Ангела (Mercy), которая лишается пассивной способности, которая по умолчанию дает самоисцеление другим персонажам поддержки. Вместо этого Ангел (Мерси) теперь будет самовосстанавливаться на 25%, пока она лечит союзников с помощью своего посоха, при этом скорость исцеления посоха также изменилась - она на 50% быстрее для союзников с половиной здоровья, но базовая скорость исцеления в секунду снизилась с 55 до 45, а время действия способности Ангел-хранитель (Guardian Angle), которая летит к ближайшим товарищам по команде, увеличилось с 1,5 до 2,5 секунд - достаточно, чтобы сделать ее гораздо более уязвимой.