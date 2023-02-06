Также понерфят скилл "Землетрясение" Райнхардта и множество других персонажей

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Помимо новой карты, Blizzard вносит изменения практически во все аспекты Overwatch 2 с введением третьего сезона игры. В блоге был представлен обзор основных изменений, которые произойдут в игре после обновления завтра, 7 февраля, но теперь в примечаниях к патчу появились все подробности.

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Основные изменения включают в себя уменьшение здоровья персонажей-танков в режимах без ролевой очереди, возвращение редактора мастерской, а также обновление системы пинга в игре.

В середине сезона уже вышло обновление, уменьшающее способность Турбосвина (Роудхога) убивать многих врагов одним выстрелом, а теперь эта корректировка коснулась и других персонажей-танков: разработчики уменьшили урон ультимейта Рейнхардта "Землетрясение" и немного увеличили время, на которое враги сбиваются с ног.

В остальном урон от фугасной мины Крысавчика (Junkrat) снизился со 120 до 100, Дзеньятта носит с собой больше патронов между перезарядками, ремкомплекты Бригитты теперь дают мгновенное исцеление за счет меньшего количества исцеления со временем, винтовка Солдата 76 менее подвержена отдаче, а у Роковой Вдовы немного меньше здоровья - с прежних 200 хп до 175.

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Заметки также посвящены особенностям улучшения Ангела (Mercy), которая лишается пассивной способности, которая по умолчанию дает самоисцеление другим персонажам поддержки. Вместо этого Ангел (Мерси) теперь будет самовосстанавливаться на 25%, пока она лечит союзников с помощью своего посоха, при этом скорость исцеления посоха также изменилась - она на 50% быстрее для союзников с половиной здоровья, но базовая скорость исцеления в секунду снизилась с 55 до 45, а время действия способности Ангел-хранитель (Guardian Angle), которая летит к ближайшим товарищам по команде, увеличилось с 1,5 до 2,5 секунд - достаточно, чтобы сделать ее гораздо более уязвимой.