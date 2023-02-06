Ранее Microsoft заключила сделку с Open AI на $10 млрд

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Завтра, 7 февраля, компания Microsoft проведет крупное новостное мероприятие. На прошлой неделе софтверный гигант впервые разослал приглашения на очное мероприятие в штаб-квартире компании в Редмонде, а теперь официально объявил о мероприятии через несколько минут после того, как Google официально объявил о своем конкуренте ChatGPT.

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Мероприятие Microsoft начнется 7 февраля в 7 утра по Мск. Как утверждается, компания сосредоточится на интеграции ChatGPT в основной поисковик Windows - Bing и более широком партнерстве с OpenAI.

В приглашении говорится, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла "поделится некоторым прогрессом в нескольких интересных проектах", так что ожидается целый ряд важных анонсов. Приглашение поступило всего через несколько дней после того, как Microsoft расширила партнерство с OpenAI, заключив сделку стоимостью 10 миллиардов долларов, в результате которой компания станет эксклюзивным облачным партнером OpenAI. Облачные сервисы Microsoft будут обеспечивать работу всех рабочих нагрузок OpenAI в продуктах, API-сервисах и исследованиях.

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Мероприятие Microsoft также состоялось всего через несколько минут после того, как Google анонсировал своего конкурента ChatGPT - Bard. Сейчас "экспериментальный сервис разговорного ИИ" тестируется только ограниченной группой, но Google обещает открыть его для широкой публики в ближайшие недели.