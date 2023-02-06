Google работает над конкурентом чатбота ChatGPT от OpenAI. Экспериментальный сервис разговорного ИИ называется Bard и уже тестируется

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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Генеральный директор Google Сундар Пичаи официально объявил о проекте сегодня в блоге, описав инструмент как "экспериментальный сервис разговорного ИИ", который будет отвечать на запросы пользователей и принимать участие в разговорах. По словам Пичаи, сегодня программное обеспечение будет доступно группе "доверенных тестеров", а затем станет "более широко доступным для общественности в ближайшие недели".

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Пока неясно, какими именно возможностями будет обладать Bard, но, похоже, чатбот будет таким же свободным и многофункциональным, как и ChatGPT от OpenAI. На скриншоте пользователям предлагается задать Барду практические вопросы, например, как спланировать детский праздник или какие блюда можно приготовить из списка ингредиентов на обед.

Пишет Пичаи: "Bard может стать выходом для творчества и стартовой площадкой для любознательности, помогая вам объяснить 9-летнему ребенку новые открытия, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба, или узнать больше о лучших нападающих в футболе прямо сейчас, а затем получить упражнения для развития ваших навыков".

Пичаи также отмечает, что Bard "использует информацию из Интернета для предоставления свежих, высококачественных ответов", предполагая, что он может отвечать на вопросы о последних событиях - то, с чем пока не справляется ChatGPT.

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Также он добавил, что вскоре мы увидим в Гугл поиске функции на базе ИИ, которые будут переводить сложную информацию и множество точек зрения в удобные для восприятия форматы, чтобы вы могли быстро понять общую картину и узнать больше из Интернета