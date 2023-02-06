Samsung впервые представила Odyssey OLED G8 на выставке IFA 2022 в августе, и это первый игровой монитор компании, оснащенный дисплеем OLED с квантовыми точками (QD-OLED). Начиная с сегодняшнего дня, вы можете предзаказать 34-дюймовый монитор за 1499 долларов США на сайте Samsung и в некоторых розничных магазинах.
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Как и монитор Alienware, этот дисплей Samsung имеет небольшой изгиб 1800R, разрешение 3440 x 1440 и высокую частоту обновления 175 Гц. Монитор также поддерживает спецификацию True Black 400, которая должна обеспечивать пиковую яркость до 400 нит. Но, как отмечает Кэмерон Фолкнер, телевизионный обозреватель HDTVTest, монитор Alienware способен достигать яркости около 280 нит при отображении полностью белого экрана, поэтому вполне возможно, что Odyssey OLED G8 может столкнуться с аналогичной проблемой.
Хотя эти характеристики сами по себе звучат довольно впечатляюще, еще одной отличительной особенностью монитора является то, что он дает возможность играть в игры без подключения к консоли или ПК. Всё благодаря Samsung Gaming Hub, хабом, где вы можете получить доступ к облачным игровым сервисам прямо с монитора, включая Nvidia GeForce Now и Xbox Game Pass. Вы также можете использовать хаб для потоковой передачи контента с Netflix, YouTube TV и т.д.
Среди других приятных мелочей - интегрированное приложение SmartThings, позволяющее контролировать и управлять подключенными IoT-устройствами, а также поддержка Mini DisplayPort, HDMI и USB-C. Кроме того, на задней панели монитора имеется система Core Lighting Plus, которая подсвечивает стену за устройством цветами, соответствующими тому, что отображается на экране.