Толерантность добралась и до искусственного интеллекта

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Трансфобия разрушает всё: от вашей любимой франшизы о волшебниках до ИИ-шоу ни о чем (буквально - Nothing, Forever), Это шоу - круглосуточно и без выходных генерируемая искусственным интеллектом пародия на, которая набрала огромную популярность на Twitch, отключается на две недели, поскольку деятельность канала была приостановлена. Как сообщает Vice, приостановка связана с тем, что Ларри в своем стендап-шоу сделал трансфобное замечание, вслух задавшись вопросом, являются ли трансгендеры психически больными и разрушают ли они структуру общества.

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В своём заявлении соавтор "Nothing, Forever", написала: "Мы смущены, но это совершенно не отражает наши ценности или мнения. Это результат ошибки с нашей стороны, которая привела к технической проблеме".

В Discord канале Nothing, Forever команда опубликовала объявление, в котором подробно рассказала о запрете, причинах его возникновения и о шагах, которые они предпринимают для того, чтобы подобное никогда не повторилось. По сути, программа, на которой работает Nothing, Forever, испытывала технические трудности, поэтому создатели переключили ее на другую аналогичную программу, которая не имела тех же защитных мер модерации, что и оригинальная, что позволило трансфобному контенту просочиться внутрь.

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"Мы ошибочно полагали, что используем систему модерации контента OpenAI для своих моделей генерации текста", - говорится в сообщении Discord. "Сейчас мы работаем над внедрением API модерации контента OpenAI (это инструмент, который мы можем использовать для проверки безопасности контента), прежде чем мы снова запустим шоу".