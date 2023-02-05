Издание The Wall Street Journal сообщает о том, что военно-промышленный комплекс России открывает предприятие по производству новых боевых дронов в Елабуге. Как сообщается, там будут производиться новые беспилотники, обходящие по тактико-техническим характеристикам используемые ВС РФ дроны "Герань-1" и "Герань-2", а также иранские аналоги - беспилотники-камикадзе "Shahed". Информации о новых БПЛА немного, но точно известно, что они смогут развивать намного большую скорость, чем те, которые стоят на вооружении на данный момент.
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Американское издание сообщает о том, что Россия якобы будет производить на своём заводе иранские дроны, о чём свидетельствует соглашение между Тегераном и Москвой на 1 миллиард долларов. Утверждается, что таким образом Иран обезопасит себя от санкций, которые могут быть введены за поставку оружия России.
Министерство обороны России уже не раз заявляло о том, что дроны "Герань-1" и "Герань-2" не имеют отношения к иранским "Шахидам". В подтверждение этого говорит факт, выявленный иностранными экспертами: по их данным из 52 комплектующих частей дрона - 40 произведены в США, остальные сделаны в Китае, Тайване, Японии и России.