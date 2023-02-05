Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
Он будет намного быстрее аналогов
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Издание The Wall Street Journal сообщает о том, что военно-промышленный комплекс России открывает предприятие по производству новых боевых дронов в Елабуге. Как сообщается, там будут производиться новые беспилотники, обходящие по тактико-техническим характеристикам используемые ВС РФ дроны "Герань-1" и "Герань-2", а также иранские аналоги - беспилотники-камикадзе "Shahed". Информации о новых БПЛА немного, но точно известно, что они смогут развивать намного большую скорость, чем те, которые стоят на вооружении на данный момент.

реклама

Американское издание сообщает о том, что Россия якобы будет производить на своём заводе иранские дроны, о чём свидетельствует соглашение между Тегераном и Москвой на 1 миллиард долларов. Утверждается, что таким образом Иран обезопасит себя от санкций, которые могут быть введены за поставку оружия России.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Министерство обороны России уже не раз заявляло о том, что дроны "Герань-1" и "Герань-2" не имеют отношения к иранским "Шахидам". В подтверждение этого говорит факт, выявленный иностранными экспертами: по их данным из 52 комплектующих частей дрона - 40 произведены в США, остальные сделаны в Китае, Тайване, Японии и России.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#беспилотники-камикадзе #shahed #герань
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Киев не смог представить адекватных доказательств использования Россией иранских БПЛА - МО Ирана
Запустить "Герань-2" стоит $20 тыс, попытаться сбить - от $140 до $500 тысяч за пуск ракеты ПВО
В Украине разрабатывается перехватчик Shahed-136: ситуация с «камикадзе» изменится через 2-3 месяца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый отслеживаемый в мире аэростат оказался не китайским шпионским зондом
19
Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
133
Транспортный самолёт-рекордсмен Ан-225 «Мрия» появится в Microsoft Flight Simulator
15
Отставной офицер ВС РФ объяснил почему был уничтожен украинский ЗРК NASAMS
11
Предполагаемый тест NVIDIA AD106 (RTX 4060/Ti) показал производительность на уровне RTX 3070 Ti
34
Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, но их развёртывание может занять долгое время
7
Немецкое общество удивлено просьбам о поставке подводных лодок на Украину - Spiegel
3
Новейшие БМПТ с 4x ПТУР Атака и 2х30 мм будут жечь танки НАТО - уверен полковник разведки
2
Илон Маск сказал, что он "глубоко признателен" присяжным, оправдавшим его в суде по делу Tesla
+
В Мэрии Днепра предложили обменять демонтированные советские памятники на российские дрова по курсу
9
GeForce RTX 3070 Ti против GeForce RTX 4070 Ti - бесполезная переплата 25 000р в разрешении 2К
25
Ассортимент видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 в магазинах РФ расширяется
5
Дизайн нового электрического кабриолета от Nissan вызвал волну негатива
2
F-22 ВВС США всё-таки сбил китайский разведывательный аэростат - это показали на видео
42
Биткоин дорожает, майнеры поднимают головы, а фермеры снова могут раскупить все видеокарты
20
Минобороны Украины: потребность в БПЛА измеряется сотнями тысяч
11
Система Perception Neuron сделает процесс motion capture намного проще и дешевле
+
Покупаем видеокарту за копейки – в какие игры можно играть на бюджетных GPU NVIDIA и AMD
10
Выстрел украинского гранатометчика отрикошетил от брони российского танка, не причинив тому вреда
2
RTX Video Super Resolution заработает на видеокартах GeForce RTX 20 позже
5

Популярные статьи

Кто такие русские «верблюды» – армия РФ использует новую тактику уничтожения опорных пунктов в СВО
91
OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
76
Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
19
Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году
5
Обзор идеальной мышки от A4Tech за 1600 рублей для игр и работы
177
Когда США поставят Украине истребители F-16 – кто ещё передаст свои самолёты, и почему это неизбежно
28
Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
44
Сериал "По ту сторону" (Counterpart) - Немножечко хорошей фантастики
10
Лондон передаст Киеву 30 самоходных гаубиц AS-90 и фактически оставит страну без артиллерии
11
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
46

Сейчас обсуждают

den fed
22:59
ну ты конечно нетакуся .....
Предполагаемый тест NVIDIA AD106 (RTX 4060/Ti) показал производительность на уровне RTX 3070 Ti
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
22:55
Когда зелебобик клянчит леопарды! https://t.me/ragulaku/6487
Канада "воздушным экспрессом" отправила Украине первый танк Leopard 2
Ruslan К
22:54
Хорошо пойдешь негром поднасить снаряды ,накачаешь мышцы за о
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
22:51
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
22:51
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
хахахер
22:51
они там в угледаре,если ты не в курсе
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
22:50
это был мой сюрприз для моего господина, не пали контору
Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
22:50
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
Spambomber_31
22:49
Яюшки мои, какой же хлам в голове у этого Дыркинда.
Канада "воздушным экспрессом" отправила Украине первый танк Leopard 2
Антон Васильев
22:49
Пока не будет 500 Гц со своих мониторов не слезу!
OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем