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"Нам известно сколько, когда и кто [какие страны] дадут нам танки. Также у нас уже готова программа обучения на новейшие танки, поставляемые Западом. Она начнётся с завтрашнего дня, с понедельника, 6 февраля. Обучение танковых экипажей будет проходить вне Украины", — заявил Резников на своей пресс-конференции.Также он отметил, что Украина ведёт переговоры по поставке запчастей для немецких и американских танков. "Танки Абрамс хороши, но требуют больших сил на проведение технического обслуживания", - заявили в ведомстве. Немецкие танки хоть и менее эффективны, зато проще в эксплуатации и ремонте.
Обучение украинских военных на танки Leopard будет, скорее всего, происходить в Польше. Недавно министр обороны Украины вёл переговоры с министром Польши. В них обсуждались поставки танков, сроки обучения, потребности ВСУ и другие вопросы. Минобороны Украины отметили, что Польша проявила большую инициативу в поставках танков и других вопросах военной помощи Украине.
Резников заявил, что танки нужны ВСУ для контрнаступления, для прорыва мощной линии обороны Вооружённых Сил России. Украина предполагает, что российская армия может начать наступление, а потому просит у Запада поставки дальнобойных средств с дальностью поражения от 150 км. "Так как такое оружие, например РСЗО HIMARS, доказало свою боевую эффективность", — отметили в Минобороны Украины.
Ранее Германия сказала, что поставит Украине 14 танков Leopard, на что Украина заявила о потребности в 10 раз больше. Кроме Германии нашлись и другие желающие "помочь" ВСУ. Так, Канада уже отправила первый Leopard.