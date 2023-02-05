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По новым данным Соединённые Штаты поставят Украине не только свои старые танки из резервов и хранилищ, но и закупят совершенно новые. Контракт с компанией General Dynamics планируется заключить уже в ближайшие дни, сейчас проходят формальные процедуры.
General Dynamics имеет завод по производству танков в штате Огайо. Производственные мощности позволяют выпускать до 12 боевых машин в месяц. Сейчас компания ждёт указаний, нужно ли ей поставить производство танков для ВСУ в приоритет над другими заказами. Новые танки будут отличаться от тех, что стоят на вооружении США на данный момент. У них будет менее мощная броня, а также будут "урезано" количество навесного цифрового оборудования.
Соединённые штаты пошли на этот шаг (по ослаблению танков) для того, чтобы Вооружённые Силы России не заполучили секретную технологию изготовления брони для "Абрамсов" и не смогли быстро придумать эффективное оружие для лёгкого поражения этих танков.
Ранее правительство США заявило о том, что они намерены передать Вооружённым Силам Украины (ВСУ) 31 танк Abrams M1 в течение нескольких месяцев, однако позже сдвинули сроки на конец 2023 года.