General Dynamics получила заказ на новую партию танков для Украины

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

По новым данным Соединённые Штаты поставят Украине не только свои старые танки из резервов и хранилищ, но и закупят совершенно новые. Контракт с компанией General Dynamics планируется заключить уже в ближайшие дни, сейчас проходят формальные процедуры.

General Dynamics имеет завод по производству танков в штате Огайо. Производственные мощности позволяют выпускать до 12 боевых машин в месяц. Сейчас компания ждёт указаний, нужно ли ей поставить производство танков для ВСУ в приоритет над другими заказами. Новые танки будут отличаться от тех, что стоят на вооружении США на данный момент. У них будет менее мощная броня, а также будут "урезано" количество навесного цифрового оборудования.

Соединённые штаты пошли на этот шаг (по ослаблению танков) для того, чтобы Вооружённые Силы России не заполучили секретную технологию изготовления брони для "Абрамсов" и не смогли быстро придумать эффективное оружие для лёгкого поражения этих танков.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Ранее правительство США заявило о том, что они намерены передать Вооружённым Силам Украины (ВСУ) 31 танк Abrams M1 в течение нескольких месяцев, однако позже сдвинули сроки на конец 2023 года.