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PowerColor анонсировала свою новую топовую видеокарту Radeon RX 7900 XTX под названием Liquid Devil (что отсылает к использованию технологии жидкостного охлаждения). RX 7900 XTX Liquid Devil предназначена для тех, кто использует СЖО "сделай сам", и представляет собой комбинацию непосредственно видеоадаптера RX 7900 XTX Red Devil с водоблоком, полностью покрывающим карту.

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Используемый водоблок производится компанией EK Water Blocks. Скорее всего, как и флагманская RX 6900 XT Liquid Devil предыдущего поколения, она оснащена водоблоком серии Quantum Vector, который сочетает подложку из никелированной меди вместе с прозрачным акриловым верхом, украшенным светодиодами с адресуемой RGB-подсветкой, а также наклейками, специфичными для видеоадаптеров PowerColor.

Видеоускоритель имеет металлический бэкплэйт для лучшего охлаждения и дополнительной жёсткости. Он подсвечивающимся цветным логотипом PowerColor серии Devil. Пока неясно, будет ли Liquid Devil отличаться от Red Devil OC Limited Edition с воздушным охлаждением чуть более высокими заводскими частотами или ограничениями по мощности.

Ранее карта была протестирована в Cyberpunk 2077 и Metro Exodus в 4К разрешении. По результатам тестов она примерно равна флагману RTX 4090 от компании NVidia.

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John Doe
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Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
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Андрей Важенин
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Тоже угарнул с 30мм пулемета🤣🤣🤣 пишет человек который даже патроны 12.7х108 утеса и 14.5х114 КПВТ не видел не говоря про Снаряды 30х165 для 2А42🤣🤣 Понаберут по объявлениям.
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Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
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