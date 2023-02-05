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360-градусный сканер тела на основе искусственного интеллекта официально запущен в работу
Neko Health анализирует организм на основе 50 миллионов измерений
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Основатель Spotify Дэниел Эк проинвестировал большую сумму в создание и запуск сканера тела на основе искусственного интеллекта. В сообщении, опубликованном на LinkedIn, Эк назван одним из авторов стартапа под названием Neko Health. Целью этого стартапа является сканирование тела и обработка данных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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"После четырех лет интенсивных исследований и разработки продукта мы сегодня официально запускаем Neko Health", — говорится в сообщении. Компания была основана Хьялмаром Нильсонном и Даниэлем Эком, чтобы улучшить систему здравоохранения и помочь людям оставаться здоровыми как можно дольше. "Всё благодаря профилактическим мерам и ранней диагностике", — добавил Дэниел.

Принцип работы Neko Health следующий: 360-градусный сканер тела шведской компании оснащён 70 датчиками, которые совершают более 50 миллионов измерений состояния кожи, сердца, сосудов, дыхания, микроциркуляции и многого другого. После чего данные анализируются специальной системой на базе искусственного интеллекта. Кроме того, с помощью отдельного сканера можно обнаружить любые отклонения в работе сердца, кровяном давлении и пульсе. 

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Результаты анализа выдаются врачам и пациентам. Клиенты получают результаты сканирования на приёме у врача и могут просматривать и отслеживать изменения в специальном приложении.

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#искусственный интеллект #здоровье
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