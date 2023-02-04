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Илон Маск выразил признательность присяжным, которые оправдали его после того, как инвесторы Tesla заявили, что его твит "финансирование обеспечено" в 2018 году был призван повлиять на инвесторов.
"Слава богу", - написал миллиардер в Твиттере поздно вечером в пятницу после вынесения вердикта федеральным жюри из девяти человек в гражданском процессе.
"Мудрость народа восторжествовала!" - добавил миллиардер. "Я глубоко признателен присяжным за единодушный вывод о невиновности в деле Tesla".
Твит Маска 2018 года, который подтолкнул акционеров Tesla к началу дорогостоящей судебной тяжбы против него, гласил: "Я рассматриваю возможность приватизации Tesla по цене 420 долларов. Финансирование обеспечено". Присяжным было предложено решить, намеренно ли Маск ввел в заблуждение инвесторов, поскольку сделка не состоялась.
В ходе судебного процесса адвокаты Маска рассказали о встрече миллиардера с Ясиром Аль-Румайяном, сотрудником Фонда частных инвестиций Саудовской Аравии, на которой, по словам Маска, Аль-Румайян обещал помочь в финансировании сделки по приватизации Tesla.
В январе Маск заявил присяжным, что он поверил устным обещаниям Аль-Румайяна, что привело к твиту "финансирование обеспечено" о приватизации Tesla. Адвокат инвесторов, Николас Порритт из Levi & Korsinsky LLP, опроверг утверждения Маска и заявил, что разговор такого рода должен иметь письменную запись.
Однако адвокат Маска, Алекс Спиро из Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, в заключительном слове заявил, что основателя Tesla изображают "огнедышащим драконом" и что он не может быть привлечен к ответственности за "плохой твит".