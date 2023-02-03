Вооружённые силы РФ начали масштабное использование новейших боевых машин поддержки танков (БМПТ), которые способны уничтожить танки Leopard и Abrams, поставляемые странами Запада и США Украине. Своими рассуждениями поделился ветеран Афганистана, бывший офицер спецназа и полковник разведки, Анатолий Матвийчук.
реклама
«В последнее время наши ребята активно применяют боевые машины поддержки танков — БМПТ. Они представляют собой шасси танка, на котором расположено несколько орудий, последние модели имеют две 30 мм пулемётных установки, каждая из которых способна производить по 2500 выстрелов в минуту, и четыре пусковых установки ПТУР „Атака“. Это адская машина для танков. Это бешеный огонь. Она разносит цели вдребезги», — подчеркнул Анатолий Матвийчук.
Он считает, что особенно эффективны новые БМПТ будут против западных танков Abrams и Leopard. «Так как современные танки "обвешаны" кучей датчиков и приборов для помощи в прицеливании, ведении огня и управления движением, то при их уничтожении танки противника просто утратят свою боевую эффективность. Как этим и должен заняться БМПТ. Эта система хорошо "сносит" навесные антенны, приборы, и оптику. Основной задачей боевых роботов ставится именно помощь танкам, а не их замена. В случае, когда одному танку будут приданы две боевые машины, они полностью обеспечат ему выполнение боевой задачи», — заявил полковник разведки.