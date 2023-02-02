«Поставки всевозможных ВВСТ существенно вырастут в 2023 году», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале

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Дмитрий Медведев заявил, что значительные поставки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) позволят сделать большой шаг к победе над киевским режимом.

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«Поставки всевозможных ВВСТ существенно вырастут в 2023 году», — отметил зампред Совбеза РФ в своём telegram-кaнaле. По заявлению Медведева этот фактор сыграет большую роль в нанесении сокрушительного поражения украинской армии. На фоне того, что Украина получает огромную военную помощь от западных стран и Соединённых Штатов, этот шаг [по увеличению поставок ВВСТ для российских боевых подразделений] является вынужденной необходимостью.

Всего с начала СВО западные страны и США передали Украине более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий и других систем вооружения. Плюс сотни тысяч боеприпасов к ним.

Одних только танков Украине передано более полтысячи: 410 танков производства СССР; 12 обещанных Великобританией Challenger 2; до 80 немецких танков Leopard 2 и 31 танк Abrams от США.

БМП передано более 350, из них 250 — советские; несколько французских AMX-10 RC, США и Германия поставили по 50 и 40 БМП Bradley и Marder соответственно. Бронетранспортёров отгружено более 1100 штук (в том числе M117 и M113 США). Около 700 артиллерийских установок различных калибров уже находятся на фронте.

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Глядя на эти внушительные цифры становится понятно, что военно-промышленному комплексу РФ требуется значительное увеличение темпов производства вооружения.