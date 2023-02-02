Дроны-камикадзе екатеринбургских конструкторов переданы на фронт

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Разработчики из Екатеринбурга создали беспилотные летательные аппараты, которые могут нести боеприпасы. Инженеры взаимодействуют с военнослужащими и им известно, что такие средства на фронте необходимы.

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Как сообщили разработчики, изначально они и не думали о том, чтобы делать беспилотники для военных, а увлекались исключительно гонками дронов (дрон-рейсингом). Но однажды их заметил предприниматель и предложил производить специализированные аппараты для военных нужд.

Конструкция беспилотников предусматривает планки для крепления боеприпасов, так что они могут доставить взрывчатку или боеприпасы в то место, которое нужно. Конструкторы самостоятельно изготовили небольшую партию беспилотников, но отмечают, что на фронтовые рубежи нужно как можно больше таких устройств.

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«Удручает, что мы отстаем в технологиях лет на 15, а люди, сидящие в конструкторских бюро не понимают, что действительно нужно военным. Противник модернизирует свои средства. Если раньше были БПЛА, которые несут взрывчатку и управляются с пульта, то у наших оппонентов появились такие, которые под управлением Starlink (системы спутниковой связи) могут доставить взрывчатку из любой точки мира», — поделился один из авторов инициативы.