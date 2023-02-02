Сообщается, что военнослужащие уже начали "обкатывать" новое вооружение

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Новейшие боевые роботы «Маркер», созданные компанией «Андроидная техника» для уничтожения бронетехники противника (в том числе поставляемых танков Leopard и Abrams) из Магнитогорска приехали на фронт в Донбассе. Дмитрий Рогозин рассказал, что военнослужащие уже начали "обкатывать" новое вооружение.

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По сообщениям бывшего главы корпорации "Роскосмос", четыре робота „Маркер“ прибыли точно в соответствии с графиком поставок. В их прошивку уже начата загрузка образов целей.

Кроме того, сейчас отрабатываются сценарии применения одновременно нескольких боевых роботов, т.е. они смогут работать в группе. По заявлениям Рогозина, на новейшую технику установят мощное противотанковое вооружение, которое способно бороться как с танками образца СССР, так и с новейшими европейскими и американскими машинами.

Автономные роботы смогут работать в двух режимах. Первый режим заключается в использовании робота исключительно в разведывательных целях. Второй режим использования - боевой: роботы будут нести на себе противотанковое вооружение, что несколько снизит их время автономной работы.

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Видео с новейшими боевыми машинами сегодня появилось в интернете.