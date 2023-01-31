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Русские солдаты выявили диверсантов ВСУ по натовским сапогам
В ДНР российские военные задержали украинских диверсантов, переодетых в российскую форму, вычислив их по сапогам.
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Помните фильм "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино? Там присутствует сцена, когда британский шпион, работающий в Германии под прикрытием, выдал себя, всего лишь заказав виски в баре. Он показывает бармену три пальца, чтобы тому было понятнее. Этим жестом он раскрыл себя и началась перестрелка.

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Что-то подобное произошло и в данном случае: военнослужащие Военной полиции ВС РФ задержали диверсионно-разведывательную группу, участники которой выдали себя, надев сапоги НАТОвского образца. Как передаёт один из российских военных, одетые в форму ВС РФ люди пытались остановить какой-нибудь транспорт, чтобы использовать его для своего дальнейшего перемещения. Однако их обувь явно отличалась от той, которую носят в российской армии.

Диверсантов задержали и отправили в соответствующие органы для более подробного выяснения обстоятельств случившегося. Видео с комментариями одного из военнослужащих опубликовало информационное агентство ura.ru в своём блоге.

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