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На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
Советник бывшего украинского главы Олег Соскин заявил, что положение Украины близко к катастрофическому
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Советник бывшего украинского главы Олег Соскин заявил на своём ютуб-канале о том, что Украине сейчас приходится очень тяжело, её положение близко к катастрофическому, а держаться "на плаву" ей помогает только вооружение, поставляемое странами Запада и Соединёнными Штатами. Недавно США и "партнёры" заявили о поставках более 100 боевых танков для ВСУ, в числе которых до 80 немецких танков Leopard-2 и до 31 американского Abrams (правда, как утверждается, они будут без современной электроники и усиленной брони). Да и кроме танков, западного оружия на Украине хватает. Это и самоходные артиллерийские установки, и РСЗО, ракеты, снаряды, беспилотники, стрелковое оружие и многое другое. Не говоря уже о данных спутниковой разведки и современных средствах связи.

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«Ситуация просто тупиковая. Киев уже давно проиграл бы, если бы страны Запада во главе с США не давали им деньги и оружие», — заявил бывший советник. Он отметил, что сейчас у Украины нет ни денег, ни вооружения, ни других запасов. Из каких средств Украина будет выплачивать долги за западные поставки - остаётся загадкой.

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#украина #сво
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