Обстановка на фронте очень тяжёлая, ВСУ находятся в критической ситуации

Обстановка на фронте очень тяжёлая, ВСУ находятся в критической ситуации. Уже потерян Соледар, за Угледар подразделения ведут ожесточённые бои, поставляемого Западом вооружения недостаточно для коренного изменения хода войны. Для того чтобы страна существовала дальше ей требуется максимальная мобилизация личного состава из числа запасников. Об этом заявил бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко.

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«Нам следует объявить максимальную мобилизацию как для фронта, так и тыла. На данный момент нет причин, оправдывающих тех, кто прячется от мобилизации, потому что государства, в которой он живёт, может не стать. Ситуация критическая», — заявил Луценко.

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С началом специальной военной операции Украина объявила о мобилизации граждан, но многие мужчины призывного возраста начали спешно покидать свою страну. Для того, чтобы это предотвратить киевский режим ввёл новые правила и ответственность вплоть до уголовной. "Под ружьём" в Украине уже находится более миллиона человек, но для того чтобы противостоять российским войскам, по мнению украинских властей, этого явно недостаточно.