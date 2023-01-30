Компания Apple работает над совершенно новой версией iPad, которая может появиться в 2024 году.

Аналитик Минг-Чи Куо, заявил, что "полностью новый дизайн складного iPad" появится где-то в следующем году. "Я уверен, что складной iPad может появиться на рынке. Это увеличит интерес пользователей", - написал Куо в понедельник. Куо утверждает, что новый iPad будет поставляться с карбоновой подставкой, что должно уменьшить его вес и сделать прочнее.

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По словам Куо, все это означает, что в ближайшие девять-двенадцать месяцев новых iPad, возможно, выпущено не будет. Первым новым планшетом Apple, который мы увидим, вероятно, будет iPad mini, который должен поступить в массовое производство в первом квартале 2024 года.

В декабре 2022 года Куо заявил, что поставки нового iPad mini могут начаться в конце 2023 или в первой половине 2024 года; теперь он, кажется, более уверен, что это произойдет не в этом году. Кроме того, в октябре 2022 года издание The Information сообщило, что Apple работает над массивным 16-дюймовым iPad, который может появиться в 2023 году. В декабре 2022 года аналитик Росс Янг сообщил, что Apple работает над чуть более крупными моделями iPad Pro с OLED-дисплеями, которые, вероятно, будут представлены в первом квартале 2024 года. Наконец, в начале этого месяца Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple работает над iPad-подобным устройством, которое позволит пользователям управлять различными функциями "умного дома".

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Складной iPad, если он существует, определенно станет самым интересным планшетом Apple за последнее время. Это будет не только первое складное устройство Apple, но и совершенно новое направление развития iPad, которое, возможно, сделает его лучшим конкурентом линейки компьютеров MacBook. Впрочем, слухи об этом уже ходили, но до сих пор они не материализовались.