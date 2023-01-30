Аналитик Минг-Чи Куо, заявил, что "полностью новый дизайн складного iPad" появится где-то в следующем году. "Я уверен, что складной iPad может появиться на рынке. Это увеличит интерес пользователей", - написал Куо в понедельник. Куо утверждает, что новый iPad будет поставляться с карбоновой подставкой, что должно уменьшить его вес и сделать прочнее.
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По словам Куо, все это означает, что в ближайшие девять-двенадцать месяцев новых iPad, возможно, выпущено не будет. Первым новым планшетом Apple, который мы увидим, вероятно, будет iPad mini, который должен поступить в массовое производство в первом квартале 2024 года.
В декабре 2022 года Куо заявил, что поставки нового iPad mini могут начаться в конце 2023 или в первой половине 2024 года; теперь он, кажется, более уверен, что это произойдет не в этом году. Кроме того, в октябре 2022 года издание The Information сообщило, что Apple работает над массивным 16-дюймовым iPad, который может появиться в 2023 году. В декабре 2022 года аналитик Росс Янг сообщил, что Apple работает над чуть более крупными моделями iPad Pro с OLED-дисплеями, которые, вероятно, будут представлены в первом квартале 2024 года. Наконец, в начале этого месяца Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple работает над iPad-подобным устройством, которое позволит пользователям управлять различными функциями "умного дома".
Складной iPad, если он существует, определенно станет самым интересным планшетом Apple за последнее время. Это будет не только первое складное устройство Apple, но и совершенно новое направление развития iPad, которое, возможно, сделает его лучшим конкурентом линейки компьютеров MacBook. Впрочем, слухи об этом уже ходили, но до сих пор они не материализовались.