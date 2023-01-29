OnePlus подтвердила в Twitter, что анонс нового смартфона 11R состоится 7 февраля, после того как ранее на это указывала утечка информации на Amazon. Анонс состоится в рамках события Cloud 11, которое пройдёт в Индии. Там же ожидается презентация обычного OnePlus 11. Помимо новых телефонов, компания должна представить Buds Pro 2, TV Q2 Pro и Keyboard.
реклама
В анонсе отмечается, что сердцем OnePlus 11R 5G станет прошлогодний процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Официальной информации пока нет, но если верить предыдущим слухам, телефон будет оснащён 6,7'' Amoled-дисплеем с разрешением 1,5K, поддерживающим частоту обновления до 120 Гц. Кроме того, сообщается, что устройство получит изогнутый экран с центральным отверстием камеры, как и его предшественник (10T). Блок задних камер, согласно более ранним слухам, будет включать основную камеру с разрешением 50 Мп, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-Мп макро сенсор. Как сообщается, телефон среднего сегмента будет оснащен до 16 ГБ быстрой оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной постоянной памяти.