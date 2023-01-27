Южнокорейская компания начала продажи игрового монитора Odyssey Neo G7, выполненного по технологии Mini-LED. Новый монитор может похвастаться диагональю в 43 дюйма, что даёт игрокам большой простор на экране для любимых игр, а творческим людям - для создания контента.
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Samsung Odyssey Neo G7 имеет разрешение 4K, а также соответствует VESA HDR600 и HDR 10+. Наработки Samsung Electronics позволили использовать технологию Quantum Matrix в новом мониторе. Эта технология позволяет добиться высокой детализации изображения. Кроме того она обеспечит глубокий и насыщенный чёрный цвет, цветовую гамму и точное затенение в ваших любимых проектах. Устройство оснащается матовым дисплеем, что снизит интенсивность отражений на экране при ярком свете, чтобы игроки меньше отвлекались во время игр.
Odyssey Neo G7 имеет частоту обновления 144 Гц, а время отклика матрицы составляет всего 1 мс, что обеспечивает плавность изображения. Samsung заявила о поддержке технологии AMD FreeSync Premium Pro. Монитор поддерживает DisplayPort и HDMI и имеет полную поддержку консолей через интерфейс HDMI 2.1. Также можно играть на мониторе со своего телефона, просто подключившись по Wi-Fi или Bluetooth.