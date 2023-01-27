Samsung Odyssey Neo G7 - первый игровой монитор с плоской Mini-LED подсветкой и большой мощностью

Южнокорейская компания начала продажи игрового монитора Odyssey Neo G7, выполненного по технологии Mini-LED. Новый монитор может похвастаться диагональю в 43 дюйма, что даёт игрокам большой простор на экране для любимых игр, а творческим людям - для создания контента.

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Samsung Odyssey Neo G7 имеет разрешение 4K, а также соответствует VESA HDR600 и HDR 10+. Наработки Samsung Electronics позволили использовать технологию Quantum Matrix в новом мониторе. Эта технология позволяет добиться высокой детализации изображения. Кроме того она обеспечит глубокий и насыщенный чёрный цвет, цветовую гамму и точное затенение в ваших любимых проектах. Устройство оснащается матовым дисплеем, что снизит интенсивность отражений на экране при ярком свете, чтобы игроки меньше отвлекались во время игр.

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Odyssey Neo G7 имеет частоту обновления 144 Гц, а время отклика матрицы составляет всего 1 мс, что обеспечивает плавность изображения. Samsung заявила о поддержке технологии AMD FreeSync Premium Pro. Монитор поддерживает DisplayPort и HDMI и имеет полную поддержку консолей через интерфейс HDMI 2.1. Также можно играть на мониторе со своего телефона, просто подключившись по Wi-Fi или Bluetooth.