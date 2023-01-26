По сообщениям, планшет будет представлен вместе с OnePlus 11 5G и Buds Pro 2 на мероприятии 7 февраля.

Планшет OnePlus уже на подходе. Появилось новое официальное изображение предстоящего планшета OnePlus Pad, на котором он представлен в зелйном цвете "Halo Green", а также показано нетрадиционное расположение камеры. По сообщениям, планшет будет представлен вместе с OnePlus 11 5G и Buds Pro 2 на мероприятии 7 февраля.

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Единственное изображение, опубликованное на официальном сайте OnePlus в Индии, демонстрирует зеленую отделку и расположенную по центру заднюю камеру. Как сообщается, корпус выполнен из алюминиевого сплава с выпуклой (как у старых iPad) рамкой. OnePlus заявила TechRadar, что зеленый оттенок "сочетает в себе яркие краски жизни и просторы космоса". К сожалению, мы пока не знаем о других цветовых вариантах, полных характеристиках и цене.

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Этот год может стать ренессансом для планшетов на Android. В дополнение к предстоящему планшету OnePlus, компания Google представила свой планшет Pixel Tablet на двух мероприятиях 2022 года. Устройство, которое появится в этом году, будет работать на чипе Tensor G2 из последних флагманских телефонов. Он придет на смену неудачному планшету Pixel Slate, который Google снял с производства в 2020 году.