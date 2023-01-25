ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Угледаре, морпехи ведут бои в городе

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По сообщениям российских средств массовой информации, армия России прорвала оборону ВСУ в районе Угледара. Район «Дачи» находится под полным контролем морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Сообщается, что специальные подразделения сначала вытеснили противника, а затем зачистили его опорные пункты, огневые точки и блиндажи. Морпехи ведут ожесточённые бои в городе, отрезая дорогу для отступления ВСУ.

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Подвоз продовольствия, боеприпасов и материальных средств для ВСРФ организован. Подкрепление для бойцов приходит стабильно. Артиллерия и авиация поддерживают действия российских военнослужащих. Командование делает всё возможное для минимизации потерь личного состава и выполнения боевой задачи.

Утром были сведения, что армия России практически вплотную приблизились к Угледару. А теперь сообщается, что подразделения уже вошли в Угледар и даже закрепились на позициях. Идут жаркие сражения, в них принимают участие 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ и 7-й батальон рейнджеров ДНР.

Сообщается, что 72-я бригада вооруженных сил Украины отступила со своих позиций в Угледаре в связи с серьезными потерями.

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