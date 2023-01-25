После многолетних проблем с авторскими правами ремастер GoldenEye 007 наконец-то появится на Xbox и Switch

GoldenEye 007 наконец-то появится на Xbox и Nintendo Switch на этой неделе. Компания Rare выпускает GoldenEye 007 HD на Xbox в качестве ремастера легендарной игры для Nintendo 64, которая впервые вышла в 1997 году. Игра появится в продаже 27 января как для Xbox, так и для Nintendo Switch. Ремастер для Xbox включает в себя разрешение 4K, более плавную частоту кадров и даже локальный мультиплеер с разделенным экраном.

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Многопользовательские режимы будут эксклюзивными для версии игры для Nintendo Switch. Microsoft сделала "точное воссоздание" GoldenEye 007 для Xbox, но оно будет включать локальный многопользовательский режим для игры с друзьями на разделенном экране.

Nintendo выпускает игру GoldenEye 007 в рамках сервиса Nintendo Switch Online. Игры для Nintendo 64 были добавлены в сервис еще в 2021 году, однако для получения доступа к ним вам придется раскошелиться на уровень Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Классический режим кампании также будет доступен на Xbox, наряду с чит-режимами, поддержкой двух джойстиков и разрешением вплоть до 4K. Если вы уже являетесь владельцем цифровой копии Rare Replay на Xbox, то GoldenEye 007 будет включена в комплект бесплатно. Игра также станет частью Xbox Game Pass.

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Проблемы с лицензированием и правами помешали сделке по выпуску HD-ремастера на Xbox 360 в 2008 году, так что GoldenEye 007 ждали очень долго. HD-ремастер для Xbox просочился в сеть в 2021 году.