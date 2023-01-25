Компания Tesla планирует серьёзно увеличить свои производственные мощности на Gigafactory в штате Невада. Tesla потратит в общей сложности более 3.6 млрд. долларов на строительство заводов в этом комплексе и наймет 3 000 дополнительных работников. Первый завод будет производить исключительно аккумуляторы типоразмера 4680, а на другом будет налажено серийное производство автомобилей Semi.
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Свой первый электрогрузовик Semi Tesla поставила лишь в 2022 году для компании Pepsi. Это произошло только спустя 5 лет, после презентации. На данный момент серийное производство грузовиков ещё не начато, но Tesla уже давно вынашивает планы по созданию завода в Неваде специально под эти цели. Грузовик Semi довольно экономичен, его потребление составляет 2 кВт на милю (1.6 км), а дальность хода варьируется в пределах от 300 до 500 миль (480-800 км) на одном заряде. По утверждениям компании, приобретая Tesla Semi, владельцы грузовиков смогут сильно сэкономить на топливе.
Новый завод по производству аккумуляторов 4680 поможет компании снизить расходы на создание аккумуляторов вдвое и нарастить их выпуск. Tesla планирует продать 20 миллионов электромобилей к 2030 году. В то же время завод Semi в Неваде наконец-то позволит Tesla наладить массовое производство своих грузовиков. Компания заявила, что новый завод будет способен производить количество батарей 4680, достаточное для выпуска 1,5 миллионов легковых автомобилей в год.