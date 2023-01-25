Компания выделила на строительство $3,6 млрд.

Компания Tesla планирует серьёзно увеличить свои производственные мощности на Gigafactory в штате Невада. Tesla потратит в общей сложности более 3.6 млрд. долларов на строительство заводов в этом комплексе и наймет 3 000 дополнительных работников. Первый завод будет производить исключительно аккумуляторы типоразмера 4680, а на другом будет налажено серийное производство автомобилей Semi.

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Свой первый электрогрузовик Semi Tesla поставила лишь в 2022 году для компании Pepsi. Это произошло только спустя 5 лет, после презентации. На данный момент серийное производство грузовиков ещё не начато, но Tesla уже давно вынашивает планы по созданию завода в Неваде специально под эти цели. Грузовик Semi довольно экономичен, его потребление составляет 2 кВт на милю (1.6 км), а дальность хода варьируется в пределах от 300 до 500 миль (480-800 км) на одном заряде. По утверждениям компании, приобретая Tesla Semi, владельцы грузовиков смогут сильно сэкономить на топливе.

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Новый завод по производству аккумуляторов 4680 поможет компании снизить расходы на создание аккумуляторов вдвое и нарастить их выпуск. Tesla планирует продать 20 миллионов электромобилей к 2030 году. В то же время завод Semi в Неваде наконец-то позволит Tesla наладить массовое производство своих грузовиков. Компания заявила, что новый завод будет способен производить количество батарей 4680, достаточное для выпуска 1,5 миллионов легковых автомобилей в год.