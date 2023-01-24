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Известный шахматный сайт Chess.com запустил в начале этого месяца пять симпатичных шахматных роботов-котят, которые произвели фурор в кругу любителей этой игры, а их навыки не уступают лучшим шахматистам. Шахматный робот, запущенный Chess.com под названием Mittens, представляет собой 5 милых котиков и принимает вызов любителей со всего мира.

По данным The Wall Street Journal, в январе Chess.com играл в среднем 27,5 миллионов игр в день и в этом месяце должен превысить 850 миллионов игр. По сравнению с пиковым рекордом, установленным предыдущей веб-драмой Netflix «Ход королевы», онлайн снова увеличился на 40%.

Chess.com заявил в официальном блоге, что новые роботы - пассивно-агрессивные личности, так как их попытки победить в патовой борьбе, очень похожи на тактику чемпиона мира, русского мастера Анатолия Карпова.

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Международный гроссмейстер Леви Розман написал в Твиттере: «Этот робот сумасшедший!», а в следующем твите пошутил: «Шахматный мир должен объединиться против этих котов».