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Издание Tomshardware провело тесты 29 видеокарт в бенчмарке Stable Diffusion чтобы выяснить насколько быстры потребительские графические процессоры для выполнения задач ИИ.

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Tomshardware провело оценку производительности GPU от Nvidia, AMD, Intel с помощью утилиты Stable Diffusion, известной программы для генерирования изображений с помощью искусственного интеллекта. Как и следовало ожидать, видеокарты от Nvidia оказались на высоте, так как технология CUDA используется в множестве ПО, а она разработана как раз Nvidia.

Результаты бенчмарка Nvidia RTX 30 показывают хороший уровень производительности. А если включить Xformer, то производительность вырастет ещё примерно на 20%. Как ни странно, сороковая линейка RTX показала результаты ниже ожиданий, возможно, что это обусловлено ещё не оптимизированной новой архитектурой.

Ознакомиться с результатами вы можете ниже:

Источник: www.tomshardware.com

Что касается лагеря красных, то здесь результаты тоже оказались весьма неоднозначными, но в отличие от Nvidia, здесь видна преемственность поколений: видеоадаптеры на архитиектуре RDNA-3 показали неплохие результаты, а GPU RDNA-2 - заметно хуже. По поводу Интел можно сказать, что их производительность, находится на одном уровне с вариантами AMD.

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#тест #rtx 4080 #искусственный интеллект
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