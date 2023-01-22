В случае взрыва произойдёт самая интенсивная вспышка "X-класса"

Солнечное пятно AR3190, диаметр которого почти в пять раз больше диаметра Земли, представляет собой привлекающий внимание шарик на поверхности нашей звезды - настолько большой, что в настоящее время его можно увидеть, когда светит Солнце. Но не поддавайтесь искушению поглазеть, если у вас нет очков для наблюдения за затмением, желательно сертифицированных.

Так что же происходит с этим огромным солнечным пятном?

реклама

В начале нынешнего солнечного цикла - примерно одиннадцатилетнего цикла магнитных явлений на Солнце - астрономы предсказали, что пик солнечной активности, такой как солнечные пятна, придется на 2025 год. Сейчас только 2023 год, а мы наблюдаем необычайные уровни солнечной активности, включая впечатляющие извержения плазмы и довольно много больших пятен, хотя ни одно из них не достигло таких размеров, как AR3190.

Представляет ли это солнечное пятно какую-либо опасность?

Это солнечное пятно, вероятно, не представляет реальной опасности, но у него есть приличный шанс взорваться.

Когда солнечное пятно такого размера взрывается, можно ожидать выброса энергии, называемого солнечной вспышкой. Астрономы ожидают, что AR3190 произведет вспышку "X-класса", самую интенсивную. Вспышки X-класса посылают в космос со скоростью света радиоволны, рентгеновские и гамма-лучи. Когда на Землю попадает сильная вспышка, результаты могут быть хорошими, например, красивые авроры (сияния) в северных и южных широтах, а также отключение радио, повреждение спутников и нарушение работы электросетей.

Взрыв солнечного пятна может также сопровождаться корональным выбросом массы (КВМ), который представляет собой относительно медленный выброс частиц из солнечной "короны" - ее атмосферы, по сути. КВМ также вызывают красивые сияния, а также способны нарушить связь и отключить электричество.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Источник: https://earthsky.org/sun/sun-activity-solar-flare-cme-aurora-updates/