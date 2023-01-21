Его мощность составит 50 Мегаватт

Комиссия по ядерному регулированию США сертифицировала проект первого в Соединенных Штатах малого модульного ядерного реактора. Об этом сообщает Associated Press:

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Правило, сертифицирующее проект, было опубликовано в четверг в Федеральном регистре. Это означает, что компании, желающие построить и эксплуатировать атомную электростанцию, могут выбрать проект 50-мегаваттного усовершенствованного легководного малого модульного ядерного реактора компании NuScale Power из Орегона и подать заявку в NRC на получение лицензии. Это окончательное решение о том, что проект приемлем для использования, поэтому он не может быть юридически оспорен в процессе лицензирования, когда кто-то подает заявку на строительство и эксплуатацию атомной электростанции, сказал в пятницу представитель NRC Скотт Бернелл. Правило вступает в силу в конце февраля.

Министерство энергетики США заявило, что недавно утвержденная конструкция "оснастит страну новым чистым источником энергии, который поможет снизить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты". Это седьмая конструкция ядерного реактора, одобренная для использования в США. Остальные предназначены для традиционных, больших, легководных реакторов.

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"NuScale также подала заявку в NRC на утверждение более крупного проекта, мощностью 77 мегаватт на модуль, и агентство проверяет заявку, прежде чем начать полное рассмотрение", - говорится в отчете.