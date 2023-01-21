Для владельцев RTX40 и компактных корпусов это просто находка

ModDIY выпустила два угловых адаптера 12VHPWR. Они представляют собой удлинитель (12VHPWR на угловой штекер 12VHPWR) и кабель 4x 8-pin на 12VHPWR.

реклама

С адаптерами вам потребуется всего 18 миллиметров свободного пространства рядом с видеокартой, что для владельцев RTX 4090 может стать разницей между открытым и закрытым корпусом.

Из-за известных проблем с плавлением разъемов 12VHPWR, для обычных прямых кабелей рекомендуется начинать изгиб только на расстоянии 35 миллиметров от вилки. Однако многие корпуса недостаточно широки для этого, поэтому такие адаптеры могут стать просто находкой.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

CableMod также некоторое время работал над адаптером 12VHPWR, хотя их адаптер представляет собой отдельный разъем, в который вы вставляете существующий кабель 12VHPWR. Они уже анонсировали его в октябре прошлого года, но запуск, похоже, проходит не совсем гладко. Однако 3d-модель адаптера уже доступна для бесплатного скачивания.