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ModDIY выпускает два угловых адаптера 12VHPWR: требуется зазор всего 18 мм
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ModDIY выпустила два угловых адаптера 12VHPWR. Они представляют собой удлинитель (12VHPWR на угловой штекер 12VHPWR) и кабель 4x 8-pin на 12VHPWR.

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С адаптерами вам потребуется всего 18 миллиметров свободного пространства рядом с видеокартой, что для владельцев RTX 4090 может стать разницей между открытым и закрытым корпусом.

Из-за известных проблем с плавлением разъемов 12VHPWR, для обычных прямых кабелей рекомендуется начинать изгиб только на расстоянии 35 миллиметров от вилки. Однако многие корпуса недостаточно широки для этого, поэтому такие адаптеры могут стать просто находкой.

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CableMod также некоторое время работал над адаптером 12VHPWR, хотя их адаптер представляет собой отдельный разъем, в который вы вставляете существующий кабель 12VHPWR. Они уже анонсировали его в октябре прошлого года, но запуск, похоже, проходит не совсем гладко. Однако 3d-модель адаптера уже доступна для бесплатного скачивания.

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