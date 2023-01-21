Упростился выбор языка, обновился поиск и добавилось удобное оглавление

Дизайн Википедии в версии для компьютеров был обновлен впервые с 2011 года. Однако не стоит ожидать слишком масштабных изменений; в целом, изменения довольно тонкие. Наиболее заметным изменением является добавление оглавления, которое "приклеивается" к левой стороне экрана, позволяя пользователям в любой момент перейти к другой главе. Кстати, это оглавление также можно скрыть. Другая информация, ранее располагавшаяся с левой стороны, теперь находится на раскладывающейся боковой панели. Старая версия Новая версия

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Кроме того, опция переключения языков была размещена на более видном месте: в выпадающем блоке в заголовке, а не в левой части страницы. Здесь также добавлена возможность поиска по определенному языку. Также была обновлена функция общего поиска. А именно, изображения и краткие описания теперь показываются вместе с леммами. Наконец, всем статьям задается максимальная ширина строки.

По словам организации, стоящей за онлайн-энциклопедией, изменения призваны сделать сайт "более удобным и привлекательным". При этом говорится, что сайт должен лучше соответствовать ожиданиям современных интернет-пользователей.

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На момент написания статьи изменения видны только в некоторых языковых версиях вики, таких как английская и японская. Когда другие языки получат изменения в дизайне, неизвестно.