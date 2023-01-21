Серия увольнений, инициированных крупными технологическими компаниями, часто заставляет людей задуматься о том, пойдет ли Apple по тому же пути в 2023 году. Генеральный директор Тим Кук еще в 2022 году заявил, что компания будет очень "обдуманно" подходить к процессу подбора персонала, предполагая, что до конца года на работу будут приниматься только ключевые или талантливые люди. Возможно, именно по этой причине в новом докладе говорится, что компания начала увольнять несезонных сотрудников в секторе розничной торговли.
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Apple часто нанимает сезонных сотрудников, если необходимо удовлетворить спрос на определенные продукты. Обычно это происходит в сезон праздников, когда спрос на iPhone, Mac и другие продукты достигает своего пика. Эти сотрудники не входят в пул постоянных сотрудников Apple.
Поскольку iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max по-прежнему пользуются высоким спросом, Apple рассчитывала, что две топовые модели принесут значительный доход там, где не справились менее дорогие iPhone 14 и iPhone 14 Plus. К сожалению, после того как в конце 2022 года компания Foxconn была вынуждена временно закрыть производство в Чжэнчжоу (Китай) в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19, Apple выпустила пресс-релиз, что является редким шагом для компании.
Позже компания сообщила клиентам, что в праздничный сезон поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут сокращены в связи с вышеупомянутой ситуацией, и это может стать катализатором, который заставил Apple уволить несезонных сотрудников.