На такие меры пришлось пойти в связи с сокращениями

Intel больше не планирует строить центр исследований и разработок в Хаите, Израиль. Проект, бюджет которого составлял 200 миллионов долларов, оказался бы слишком дорогим сейчас, когда Intel вынуждена проводить сокращения. Территория, которая должна была использоваться для строительства здания, теперь переименована в автостоянку для сотрудников близлежащего технологического парка Матам, сообщает израильская газета Globes.

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Представитель Intel заявил изданию The Register, что "было решено", что потребности работников в Хаите уже могут быть удовлетворены в достаточной степени в существующих офисах. Поэтому, как сообщается, было принято решение о прекращении проекта под названием IDC21.

Центр, проектирование которого началось в 2021 году, должен был быть оснащен многими предметами роскоши. Например, планировалось построить открытую спортивную площадку площадью в тысячи квадратных метров, а также рестораны быстрого обслуживания, зрительный зал и кафе с рабочими местами. На крыше должен был располагаться медицинский центр, включая спа-салон и зал для занятий йогой.

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Intel заявила: "Корпорация Intel стремится максимально эффективно использовать свою недвижимость с целью создания динамичной и комфортной рабочей среды для своих сотрудников, одновременно сокращая расходы. Поэтому мы решили прекратить строительство IDC12 и завершить строительство парковки".