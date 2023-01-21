На различных форумах в интернете появляются сообщения о сетевых проблемах с новым контроллером

На различных форумах в Интернете появляются сообщения о сетевых проблемах с новым контроллером Intel I226-V со скоростью 2,5 Гбит/с. В ряде материнских плат Intel Z790 от таких компаний, как Asus, Gigabyte и MSI, этот контроллер имеется на борту.

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Пользователи жалуются на случайные обрывы интернет соединения. У одних оно восстанавливается сразу, а другие могут вернуться в сеть только после перезагрузки. У некоторых соединение обрывается каждые несколько минут, что делает невозможным матчи в онлайн-играх.

Интересно, что предшественник контроллера Intel I226-V, I225-V, похоже, вызывал точно такие же проблемы. Тогда окончательным решением стала аппаратная доработка, что, конечно, не очень помогло владельцам "первого поколения".

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Повторится ли история сейчас, пока неизвестно. В любом случае, похоже, что те же временные "решения" проблемы I225-V, такие как отключение энергосбережения и ограничение скорости интернета до 1 Гбит/с, работают и с контроллером I226-V, по крайней мере, для некоторых пользователей.