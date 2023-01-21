Компания IonQ, Inc, лидер в области квантовых вычислений, сегодня объявила о планах по открытию первого в США специализированного производственного комплекса, расположенного в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон. На новом объекте разместятся растущие научно-исследовательские и производственные группы IonQ, которые будут разрабатывать вычислительные системы для удовлетворения спроса клиентов. Сегодняшнее объявление является частью более широкого намерения IonQ инвестировать 1 миллиард долларов в расширение на производства в течение следующих 10 лет.
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Сенатор Мюррей заявила, что решение о расширении производства в штате Вашингтон является хорошей новостью для региона, потому что оно сделает Вашингтон лидером в области передовых технологий и инноваций, а также поможет в создании новых рабочих мест.
В 2022 году IonQ и Министерство энергетики США объявили о том, что их государственно-частное партнерство обеспечило производство и поставку бариевых кубитов для новых поколений квантовых систем. Квантовые компьютеры IonQ уже находят применение в основных платформах облачных вычислений - Amazon Braket и Azure Quantum (Каким именно образом, не сообщается). В 2022 году квантовый компьютер компании IonQ под названием Ariabec стал самым мощным в мире.